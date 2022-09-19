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Повторила образ: принцесса Кейт надела на встречу с Зеленской платье c похорон принца Филиппа

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Повторила образ: принцесса Кейт надела на встречу с Зеленской платье c похорон принца Филиппа

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Кэтрин часто повторяет образы. В этот раз супруга принца Уильяма решила надеть платье-пальто любимого фасона.

18 сентября первая леди Украины Елена Зеленская посетила Вестминстер-холл в Лондоне, где прощаются с королевой Великобритании Елизаветой II, а затем встретилась с новоиспеченной принцессой Уэльской Кэтрин в Букингемском дворце.

Елена Зеленская / © Associated Press
Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Обе были одеты в черные траурные наряды, но особое внимание привлек образ Кейт, ведь мы ранее уже видели ее в нем.

Именно в этом черном платье-пальто от Catherine Walker & Co с огромным бантом и длинными рукавами принцесса появлялась на похоронах принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, в прошлом году.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин / © Associated Press
Герцогиня Кембриджская Кэтрин / Фото: Associated Press

Образ супруга принца Уильяма дополнила знаменитым браслетом из жемчуга, который ранее принадлежал ее свекрови - принцессе Диане, и черными туфлями-лодочками от бренда Aquazzura.

Также в точно таком же платье с бантом, только яркого красного оттенка, Кейт появлялась в Вестминстерском аббатстве на рождественском концерте Together at Christmas.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Associated Press
Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press
Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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Дата публикации
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