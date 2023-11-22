Повторила образ: принцесса Кейт приехала на выставку в красном пальто с бантом

Кейт и Уильям вместе с заместителем премьер-министра Южной Кореи Чу Кен Хо и министром иностранных дел Пак Джин осмотрели специальную выставку предметов из Королевской коллекции в Картинной галерее Букингемского дворца в Лондоне.

На эту встречу принцесса Уэльская прибыла в хорошо знакомом нам платье-пальто от Catherine Walker с большим бантом на груди, в нем мы видели принцессу раньше на рождественском концерте Together at Christmas в 2021 году, а также в ее гардеробе есть такое же черное – оба они от Catherine Walker.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В руках у Кэтрин был замшевый красный клатч Miu Miu, а в ушах те же серьги с сапфирами и бриллиантами принцессы Дианы.

На церемонии приветствия президентской четы в Лондоне принцесса Кэтрин появилась в красном пальто-накидке Catherine Walker тоже с фирменным бантом на груди, а под пальто у принцессы было короткое красное платье.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Красный наряд Кейт выбрала не случайно, ведь это один из национальных цветов Южной Кореи. Королева Камилла сделала такой же выбор и появилась на вечернем государственном банкете в красном бархатном платье.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

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