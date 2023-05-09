Повторила образ: принцесса Уэльская появилась на Garden Party в старом платье

Принц и принцесса Уэльские посетили сегодня вторую Garden Party в рамках празднования коронации короля Чарльза III.

Королевская пара устроила садовую вечеринку в Букингемском дворце. К Уильяму и Кейт присоединились герцог и герцогиня Эдинбургские, Эдвард и Софи. Уэльские приветствовали гостей на территории королевской резиденции на праздновании после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы.

Принцесса Уэльская на Garden Party в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

На принцессе Уэльской сегодня было нежно-голубое платье с прозрачными рукавами, кружевом на груди и пышной шифоновой юбкой от Elie Saab, которое она ранее носила во время посещения Royal Ascot в 2019 году.

Также на ней была плоская шляпа с крупным цветком. Образ дополнен туфлями-лодочками цвета металлик, клатчем в тон и бриллиантовыми круглыми серьгами. Волосы Кейт были собраны в низкий пучок, а на лице был красивый дневной макияж.

Принцесса Уэльская на Royal Ascot в 2019 году / Фото: Associated Press

Принц Уильям надел фрак, серые брюки, светлый жилет и белую рубашку с галстуком, который подбирал явно под цвет платья жены. На голове у принца был цилиндр, а в руках - черный зонт-трость.

Принц и принцесса Уэльские на Garden Party в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

На сегодняшнюю вечеринку приглашено около 500 гостей со всей страны, чтобы отпраздновать их достижения в волонтерской деятельности после того, как королева Камилла наградила их наградой "Чемпионы коронации" в феврале 2023 года.

Принцесса Уэльская на Garden Party в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

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