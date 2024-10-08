Повторила образ принцессы Уэльской: королева Матильда вышла в музей в ярком пальто

Бельгийская королева отправилась в музей и выбрала для нового выхода в свет яркий аутфит.

Ее Величество королева Матильда посетила выставку "Маргарита. Дочь императора между властью и образом" в Музее MOU в Ауденарде. Эта ода Маргарите Пармской, регенту Нидерландов с 1959 по 1967 год дает интимный взгляд на ее личную жизнь и освещает ее общественную деятельность.

Матильда прибыла на культурное мероприятие в синем платье средней длины, которое напомнило нам образ принцессы Уэльской на пасхальной службе в 2022 году. Тогда Кейт была в платье-пальто в голубом цвете от Emilia Wickstead.

Принцесса Кейт на пасхальной службе в 2022 году / Фото: Getty Images

Королева Матильда дополнила образ нюдовыми туфлями-лодочками из замши и маленькой бежевой сумкой на короткой ручке. У нее в ушах были жемчужные серьги, несколько золотых браслетов на запястье, светлый маникюр, макияж и прическа.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева появлялась на публике в розовом платье, когда посещала симпозиум.

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