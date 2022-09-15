Повторила образ: прощаться с королевой Меган пришла в пальто, которое носила еще беременной

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская, присутствовала на траурной службе по покойной британской королеве Елизавете II, которая проходила в Вестминстер-холле 14 сентября.

Меган надела для прощания с монархом черное приталенное платье, которое не было полностью видно из-под пальто от французского бренда Givenchy. Также на ней были черные капроновые колготки, замшевые туфли-лодочки от Paul Andrew.

Герцогиня Сассекская, принц Гарри и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Дополнили образ герцогини небольшая шляпка-таблетка с вуалью и сумка с короткой ручкой от бренда Loewe.

Однако больше всего привлекло внимание пальто Меган, поскольку было оно совсем не новым и впервые она в нем появилась на публике еще в 2019 году, когда была беременна сыном Арчи.

Герцогиня Сассекская / Фото: Associated Press

В этом пальто в январе она посещала Ассоциацию университетов Содружества (ACU) в Лондоне, покровительницей которой была до так называемого "Мегзита". В тот день герцогиня встретилась со студентами и учеными.

Герцогиня Сассекская в 2019 году / Фото: Associated Press

Поскольку в то время она была уже на последних месяцах беременности, пальто на ней не застегивалось, но она надела его довольно оригинально - застегнув на верхнюю пуговицу.

Герцогиня Сассекская в 2019 году / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская в 2019 году / Фото: Associated Press

Напомним, Givenchy - одна из любимых марок Меган, ведь именно этому бренду она доверила создание своего свадебного платья.

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