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Повторила образ с Аскота: королева Камилла в зеленом платье приехала на церемонию приветствия президентской четы Макрон
Королева Камилла и король Чарльз встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон в Виндзоре.
Королева Камилла появилась на торжественной церемонии приветствия гостей в зеленом платье от Anna Valentine с небольшим вырезом на груди и рукавом три четверти, которое носила в прошлом месяце на скачках в Аскоте. Ее Величество дополнила наряд шляпой в тон от Philip Treacy, парой телесных туфель на каблуках, кремовыми перчатками и серебристым клатчем.
Королева также надела изумрудную брошь с бриллиантами, принадлежавшую покойной королеве Елизавете II и жемчужные серьги и чокер с бриллиантовой застежкой. У нее была красивая укладка и выразительный макияж.
Госпожа Брижит Макрон приветствовала королеву Камиллу традиционным французским приветствием, представляющим собой воздушный поцелуй в обе щеки. Король Чарльз и президент Эммануэль Макрон беседовали, а после все выстроились в ряд для традиционного фото.
Принц и принцесса Уэльские, которые встречали гостей из Франции на базе ВВС Нортхолт, также присутствовали на церемонии приветствия.