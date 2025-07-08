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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Повторила образ с Аскота: королева Камилла в зеленом платье приехала на церемонию приветствия президентской четы Макрон

Королева Камилла и король Чарльз встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон в Виндзоре.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла и Брижит Макрон

Королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Камилла появилась на торжественной церемонии приветствия гостей в зеленом платье от Anna Valentine с небольшим вырезом на груди и рукавом три четверти, которое носила в прошлом месяце на скачках в Аскоте. Ее Величество дополнила наряд шляпой в ​​тон от Philip Treacy, парой телесных туфель на каблуках, кремовыми перчатками и серебристым клатчем.

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

Королева также надела изумрудную брошь с бриллиантами, принадлежавшую покойной королеве Елизавете II и жемчужные серьги и чокер с бриллиантовой застежкой. У нее была красивая укладка и выразительный макияж.

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

Госпожа Брижит Макрон приветствовала королеву Камиллу традиционным французским приветствием, представляющим собой воздушный поцелуй в обе щеки. Король Чарльз и президент Эммануэль Макрон беседовали, а после все выстроились в ряд для традиционного фото.

Король Чарльз и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Король Чарльз и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские, которые встречали гостей из Франции на базе ВВС Нортхолт, также присутствовали на церемонии приветствия.

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

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