Повторила образ с Уимблдона: леди Амелия Виндзор сходила на прогулку
29-летняя британская аристократка опубликовала в Instagram еще несколько фотографий показав, как любит проводить время летом.
На одном из снимков девушка запечатлена в том же черном гороховом сарафане на бретельках, который носила этим летом на Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне. Тогда Амелия была обута в кожаные шльопанцы на высокой платформе нюдового цвета, а в руке держала молочно-белую сумку на маленькой круглой ручке.
А на видео, которым Амелия поделилась в Instagram, она позирует в черных балетках на застежках, она без макияжа и ее белокурые волосы распущены.
«Прекрасный, приятный вечер в @beaverbrook 💛», — подписала кадры Виндзор.
Также леди Амелия показала, как плавала в бассейне и показала кадры в другом луке — позируя в синем полосатом топе и черных джинсовых шортах.