ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Повторила образ с Уимблдона: леди Амелия Виндзор сходила на прогулку

29-летняя британская аристократка опубликовала в Instagram еще несколько фотографий показав, как любит проводить время летом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

На одном из снимков девушка запечатлена в том же черном гороховом сарафане на бретельках, который носила этим летом на Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне. Тогда Амелия была обута в кожаные шльопанцы на высокой платформе нюдового цвета, а в руке держала молочно-белую сумку на маленькой круглой ручке.

Амелия Виндзор / © Getty Images

Амелия Виндзор / © Getty Images

А на видео, которым Амелия поделилась в Instagram, она позирует в черных балетках на застежках, она без макияжа и ее белокурые волосы распущены.

«Прекрасный, приятный вечер в @beaverbrook 💛», — подписала кадры Виндзор.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Также леди Амелия показала, как плавала в бассейне и показала кадры в другом луке — позируя в синем полосатом топе и черных джинсовых шортах.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie