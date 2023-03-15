Повторила образ: Сара Йоркская снова надела свою любимую куртку и приехала на презентацию

Сара Йоркская уже вернулась из поездки по США в Лондон. Вчера она посетила презентацию в книжном магазине.

В Лондоне состоялась презентация новой книги "Есть ли у вас что-нибудь сильнее?" Имоджен Эдвардс-Джонс в Daunt Books.

На мероприятие Сара надела свою, похоже, любимую белую кожаную куртку с металлическими заклепками от Alice + Olivia и черное платье. Дополнила образ черными замшевыми сапогами на шнуровке и с золотыми каблуками. Волосы у Сары были распущены, и она надела обруч, на лице был легкий макияж, а на запястьях - золотые часы и несколько браслетов. В ушах сверкали жемчужные серьги.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Сара рассекретила, как в семье называют ее младшую внучку - дочь принцессы Беатрис. Своих внуков Сара Фергюсон обожает.

Сара Йоркская в этом же образе в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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