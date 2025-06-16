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Повторила образ, в котором недавно выходила в свет: принцесса Кейт на церемонии ордена Подвязки
Королевская семья в полном составе присутствует сегодня в Виндзоре на Дне ордена Подвязки.
Принцесса Уэльская сегодня появилась на мероприятии в том же ансамбле, который носила в мае 2025 года на концерте в честь 80-й годовщины Дня Победы. На ней был структурированный блейзер с поясом на талии и юбка-плисе с кружевной отделкой от бренда Self-Portrait.
Кейт дополнила образ нюдовыми туфлями-лодочками из замши Gianvito Rossi и шляпой Sean Barrett, а также надела жемчужные серьги Susan Caplan и ожерелье из искусственного жемчуга из пяти нитей тоже от Susan Caplan. На пальце у Кейт сверкало помолвочное кольцо с сапфиром, а в руках она держала маленький молочный клатч.
Это особенный день для Кейт, отмечающий ее первый День ордена Подвязки с 2023 года. В прошлом году принцесса пропустила мероприятие так как проходила лечение от рака.