Повторила пляжный образ: королева Максима в белоснежном луке приехала на встречу

Королева Максима

В среду Ее Величество посетила резиденцию Клоостерквартир в Вегеле. Здесь был создан новый жилой комплекс для пожилых людей, где взаимная забота играет первостепенную роль. Были созданы социальные учреждения и построены новые дома для людей, нуждающихся в уходе, и для тех, кто не нуждается в уходе, и королева Максима приехала, чтобы посмотреть на это своими глазами.

Королева Максима

Для нового появления на публике королева выбрала белый юбочный костюм от американского бренда Tory Burch, который состоял из топа с короткими рукавами и вышивкой и юбки миди с аналогичными деталями. В этом луке мы видели Максиму во время летней семейной фотосессии на пляже в 2023 году.

Королевский образ дополняли босоножки из замши Gianvito Rossi и сумка небольшого размера Smaak Amsterdam.

Королевский образ дополняли босоножки из замши Gianvito Rossi и сумка небольшого размера Smaak Amsterdam. Максима надела крупные серьги, золотой браслет Avra ​​с синими сапфирами Marianna Lemos и маленький браслет Le Cube Diamant из желтого золота с бриллиантами Dinhvan Paris. Волосы Максимы были распущены, на лице был легкий макияж, а маникюр в светлом оттенке.

Напомним, ранее на этой неделе королева Максима посетила отдел устойчивого строительства Нидерландской службы водоснабжения, дорожного движения и охраны окружающей среды в Амстелвене, где появилась в другом образе.