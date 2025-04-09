Повторила свой свадебный образ: королева Камилла приехала с мужем Чарльзом в итальянский парламент

Король Чарльз и королева Камилла в Италии / © Associated Press

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Ее Величество облачилась в белое шелковое платье Anna Valentine, которое она носила в день своей свадьбы с Чарльзом 9 апреля 2005 года.

Наряд был немного переделан, и Камилла надела его в сочетании с пальто цвета слоновой кости, таким образом оказав дань уважения своему мужу-королю в честь двадцатой годовщины их свадьбы сегодня, пишет express.

Король Чарльз и королева Камилла в Италии / © Associated Press

Камилла дополнила свой элегантный образ жемчужным колье с бриллиантовой застежкой из своей собственной коллекции и жемчужными серьгами-висюльками. А также сделала макияж и укладку.

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Король Чарльз и королева Камилла в Италии / © Associated Press

Напомним, король Чарльз сегодня выступил с исторической речью на совместном заседании парламента, став первым монархом, сделавшим это.

Королева Камилла в Италии / © Associated Press

Ранее королева Камилла встретилась с учениками начальной школы Института Алессандро Мандзони в Риме, где появилась в гороховом платье с белым воротником.

Королева Камилла в Италии / © Associated Press