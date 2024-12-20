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Повторили любимый жест Уэльских: королева Летиция и король Филипп VI продемонстрировали нежность на публике

Повторили любимый жест Уэльских: королева Летиция и король Филипп VI продемонстрировали нежность на публике

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп и королева Летиция посетили вчера Куэнки, куда прибыли, чтобы открыть новую университетскую больницу.

Королева Летиция появилась на публике в красивом брючном двубортном костюме цвета спелой вишни от парижского бренда Sezane, под жакет надела нюдовую блузку, а ей в тон подобрала сумку Adolfo Dominguez и обувь такого же цвета с круглыми носами. Кстати, дизайн сумки был явно вдохновлен культовой сумкой Chanel 2.55.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиция распустила свои блестящие волосы, сделала красивый макияж и надела серьги с жемчужными подвесками.

Общаясь на улице с публикой королева была одета еще и в пальто верблюжьего цвета. Они обнимали друг друга за спины вместе с королем Филиппом, когда общались с публикой и позировали для фотографий. Буквально повторили любимый жест принцессы Кейт и принца Уильяма Уэльских.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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