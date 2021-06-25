Повторить легко: королева Летиция показала стильный летний образ

Испанская королева Летиция прекрасна не только в платьях.

Супруга короля Филиппа VI любит иногда появляться на публике в брюках. В последнее время это укороченные штаны. Сегодня Летиция посетила Мадридское студенческое общежитие, основанное в 1910 году.

Как всегда стильная и традиционно в защитной маске королева была облачена в белые укороченные брюки со стрелками и высокой талией и кожаным поясом на талии и пеструю блузку с объемными рукавами. Летний лук Летиция дополнила любимой обувью – белыми эспадрильями на завязках.

Королева Летиция / Getty Images

Любой образ Ее Величества всегда дополняет кольцом на указательном пальце от марки Karen Hallam, и в этот раз она еще надела золотые серьги. Волосы распустила и сделала макияж.

Королева Летиция / Getty Images

На этой неделе у королевы Летиции был насыщенный рабочий график. Она посетила несколько мероприятий и продемонстрировала на публике три образа. Как видим, пятничный вечер она завершает тоже на работе.

Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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