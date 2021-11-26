Повторить легко: рассматриваем деловой образ королевы Максимы

50-летняя королева-консорт, как всегда, прекрасно выглядела.

Мы уже разбирали самые яркие выходы королевы Нидерландов Максимы за этот год. Но, похоже, Ее Величество пока не планируется уходить на каникулы и продолжает появляться на мероприятиях.

Королева Максима / Getty Images

На днях Максима посетила общественное движение Thrive Amsterdam Mentally Healthy при поддержке института психического здоровья в Амстердаме.

На встречу королева приехала в красной трикотажной кофте с широким поясом на талии и серой классической юбке с разрезом сзади. Лук королевы дополняли серые туфли-лодочки на каблуках и серый маленький клатч. Также королева держала в руках маску и блокнот. Ее светлые волосы были распущены, а макияж на лице выглядел максимально натуральным. Золотые серьги-висюльки завершали лук. Погода в Амстердаме пока позволяет Максиме ходить по улице без пальто.

Королева Максима / Getty Images

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