Повторить может каждый: что ест на завтрак принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская, Кэтрин прекрасно выглядит. И это заслуга, безусловно, не только генетики, но и самой принцессы.

Мы много рассказывали о том, что любят есть члены британской королевской семьи. О Кэтрин известно, что она любит есть один и тот же завтрак каждый день, в который обычно входит всего два ингредиента.

Принцесса Уэльская, Кэтрин / Фото: Getty Images

Эксперты рассказали, что для того, чтобы оставаться здоровой, Кейт соблюдает диету, состоящую из фруктов и овощей, а также поддерживает последовательный режим тренировок, пишет Mirror.

Каждое утро на завтрак принцесса Уэльская ест овсянку и выпивает напиток, приготовленный из богатых питательными веществами продуктов. Напиток содержит капусту, шпинат и спирулину, которые, как говорят, являются ее фаворитами благодаря белку и полезным витаминам.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Среди других блюд, которые любит принцесса и ест в течении дня – салат из арбуза с фетой, авокадо и огурцом. Часто Кейт также любит перекусывать ягодами годжи, сырыми фруктами и овощами между приемами пищи, которые богаты питательными веществами.

Если у Кейт нет времени на обед, она выбирает быстрые и легкие закуски, и овощи. А на ужин принцесса предпочитает карри из чечевицы, говорят, особенно она любила это блюдо, когда была беременна.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что любят есть на завтрак трое детей Кейт и Уильяма – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

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