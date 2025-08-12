- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Повторить может каждый: какой любимый завтрак у принцессы Уэльской Кейт
Не секрет, что принцесса Уэльская Кейт ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Что же любит есть жена принца Уильяма на завтрак.
Принцесса Кейт известна своей любовью к питательной еде, которая заряжает ее энергией на весь день. Один из ен любимых рецептов включает два простых ингредиента, которые многие из нас уже используют дома.
Речь идет о каше, которую Кейт ест по утрам перед началом рабочего дня.
По словам экспертов по питанию из BarBend, овсянка с медленно вырабатываемой энергией способна поддерживать «чувство сытости и давать достаточно энергии для посещения королевских мероприятий, занятий спортом и досугом с ее тремя детьми», а деть, как известно, требуют много энергии.
Такую кашу легко приготовить, так как для нее нужна только вода или молоко (или и то, и другое) и овсянка по вашему выбору. Его можно разнообразить различными добавками, включая фрукты по вашему выбору, корицу, любимый подсластитель или даже орехи.
Также ранее мы уже рассказывали, что Кэтрин любит пить смузи, богатые антиоксидантами. Она пьет его дважды в день. А в его состав входит одна из самых полезных ягод в мире — черника.
Напомним, принцесса Диана также любила есть овсянку на завтрак, а бывший королевский шеф-повар, который готовил для нее это блюдо, поделился рецептом.