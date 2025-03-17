Повторить может каждый: Кейт и Уильям рассказали, как любят проводить выходные со своими детьми

В субботу принц и принцесса Уэльские посетили Кардифф, где посмотрели матч по регби Кубка шести наций между командами Англии и Уэльса.
Принц Уильям поддерживал валлийскую команду, выступая в роли покровителя Уэльского союза регби, а принцесса Кейт болела за сборную Англии, выступая в роли покровителя Союза регби. Выиграла в матче сборная Англии.
Перед матчем Уильям и Кейт встретились с травмированными игроками, которых поддерживает Welsh Rugby Charitable Trust. Встреча прошла в Sir Tasker Watkins Suite — помещении, предназначенном для использования игроками и их семьями перед матчами. Они также поговорили с бывшими игроками об их карьере и рассказали, как они проводят выходные со своими двумя сыновьями — принцем Джорджем и принцем Луи, пишет Hello!
"По выходным мы переходим с одного соревнования на другое», — объяснил Уильям, а Кейт добавила: «Луи шесть лет, и он только начал заниматься тач-регби, а Джорджу 11, и он играет немного больше. Им это действительно нравится. Они занимались многими видами спорта", - рассказала принцесса Уэльская.
Напомним, в детстве Кейт Миддлтон очень много занималась спортом, и он был неотъемлемой частью ее жизни. В том числе любила заниматься и регби.
Читайте также:
- Вдохновилась образом родственницы: Зара Тиндалл выгуляла аксессуар, как у принцессы Кейт
- Она в отличной форме: какие продукты не ест принцесса Уэльская Кейт
- Он идеален: принцесса Кейт присела в реверансе перед Чарльзом и Камиллой