Повторить может каждый: раскрыт секрет идеальных причесок герцогини Кейт

Образы герцогини Кембриджской многих восхищают. С Кейт берут пример и вдохновляются едва ли не все британские женщины.
Вчера мы рассказывали, к какой хитрости прибегла герцогиня Кембриджская, а точнее, дизайнер ее свадебного платья Сара Бертон. А сегодня хотим рассказать про еще один лайфхак от стилистов Кейт Миддлтон.
Эксперт по стилю Миранда Холдер поделилась со своими подписчиками в TikTok еще одним секретом герцогини, который она использует, чтобы ее прически всегда выглядели элегантно.
Герцогине часто приходится собирать волосы в пучки или другие вечерние прически на официальных мероприятиях. Чтобы эти пучки крепко держались, а волосы не распадались и не вылезали из пучка, стилист Кэтрин по волосам использует сетку для волос, пишет Express.
"Кейт известна своей блестящей густой гривой волос, которую иногда бывает довольно трудно приручить, особенно во время официальных мероприятий. Эту проблему ее стилисты решили с помощью сетки для волос, которая помогает удерживать все волосы на месте", - рассказывает Миранда.
Кстати, если хотите поэкспериментировать и сделать такую прическу, как у Кейт, вот вам идеи причесок от герцогини Кембриджской.
Читайте также: