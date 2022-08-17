Повторить может каждый: раскрыт секрет идеальных причесок герцогини Кейт

Образы герцогини Кембриджской многих восхищают. С Кейт берут пример и вдохновляются едва ли не все британские женщины.

Вчера мы рассказывали, к какой хитрости прибегла герцогиня Кембриджская, а точнее, дизайнер ее свадебного платья Сара Бертон. А сегодня хотим рассказать про еще один лайфхак от стилистов Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Эксперт по стилю Миранда Холдер поделилась со своими подписчиками в TikTok еще одним секретом герцогини, который она использует, чтобы ее прически всегда выглядели элегантно.

Герцогине часто приходится собирать волосы в пучки или другие вечерние прически на официальных мероприятиях. Чтобы эти пучки крепко держались, а волосы не распадались и не вылезали из пучка, стилист Кэтрин по волосам использует сетку для волос, пишет Express.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

"Кейт известна своей блестящей густой гривой волос, которую иногда бывает довольно трудно приручить, особенно во время официальных мероприятий. Эту проблему ее стилисты решили с помощью сетки для волос, которая помогает удерживать все волосы на месте", - рассказывает Миранда.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Кстати, если хотите поэкспериментировать и сделать такую прическу, как у Кейт, вот вам идеи причесок от герцогини Кембриджской.

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