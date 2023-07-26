Повторить может каждый: стало известно, как расслабляется принцесса Кейт

Принцесса Уэльская является членом британской королевской семьи уже более 12 лет. Она безукоризненно исполняет свои обязанности старшего члена семьи и воспитывает троих детей. Так что точно знает, что такое стресс.

Муж Кейт, принц Уильям, как-то рассказал, что делает принцесса для того, чтобы восстановить баланс. Оказывается, она любит разукрашивать рисунки.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

В 2016 году принц Уильям поговорил с иллюстратором Джоанной Басфорд, когда он вручил ей орден Британской империи в Букингемском дворце и отметил художественные таланты своей жены. Он рассказал, что Кейт нравится раскрашивать книги во время отдыха. Сказал это Уильям не случайно, ведь госпожа Басфорд как раз выпускает собственные книжки-раскраски для взрослых, именно их и обожает разукрашивать Кейт, пишет express.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Искусство Кейт Миддлтон изучала еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, где, собственно, и познакомилась со своим будущим мужем Уильямом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в университете / Фото: Getty Images

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