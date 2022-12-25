Повторить может каждый: у королевы Елизаветы II была особенная традиция на Рождество

Королева Елизавета II очень любила Рождество и сегодня члены ее большой семьи отмечают впервые праздник без Ее Величества.

Мы знаем, что Елизавета II каждое Рождество приезжала в Сандрингем и вместе с семьей отправлялась на службу в церковь Святой Марии Магдалины. Но была у нее еще одна любимая традиция.

Королева распоряжалась, что в одной из комнат Сандрингема всегда оставалась одна елка, не украшенная игрушками и гирляндами. Ее оставляли такой для того, чтобы внуки и правнуки королевы могли ее украсить.

"Это была традиция, которую она начала. Внуки приходили и как могли украшали елку, что, как мне казалось, всегда было довольно хорошей идеей", - рассказывает Грант Харролд, проработавший на Чарльза и Камиллу более семи лет.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Также сотрудник дворца отметил, что на королевских елках никогда нету мишуры, они украшены только игрушками и гирляндами, пишет Mirror.

Вы могли убедиться в этом, когда королева Камилла пригласила детей в Кларенс-хаус на свою ежегодную акцию, в рамках которой они помогают ей украшать праздничное дерево.

Елка в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

Читайте также: