Повторяют образы друг друга: Кейт Миддлтон надела платье, как у Иванки Трамп

Это не первый раз, когда они носят один и тот же наряд.

За британской принцессой и дочерью скандального американского экс-президента уже не раз замечали копирование нарядов друг друга, но ранее это прослеживалось больше со стороны Иванки Трамп. В этот же раз ее лук неожиданно повторила принцесса Кейт.

Супруга британского принца посетила Королевский благотворительный турнир по поло Out-Sourcing Inc., поскольку Уильям участвовал в этом мероприятии.

В тот день на ней было голубое легкое платье с белым принтом и длинными рукавами от бренда Beulah London, которое она носила с бежевыми слингбэками Camilla Elphick, небольшой квадратной сумкой на цепочке от Mulberry, а также украшениями от Lenique Louis и Sézane. Волосы она просто распустила и сделал легкий макияж.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Поцелуй Кейт и Уильяма / Фото: Getty Images

Но ранее это платье надевала Иванка Трамп. Женщина появилась в этом платье на публике в 2020 году во время агитационной кампании за своего отца, бывшего президента Дональда Трампа.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Это был уже второй раз, когда они надели один и тот же наряд за последний месяц. Несколько недель тому назад Иванка Трамп повторила образ Кейт Миддлтон от бренда Jenny Packham.

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