Появилась интересная деталь частной встречи принца Гарри с отцом королем Чарльзом

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Принц Гарри посетил Великобританию и во время своего 4-дневного пребывания в стране ему удалось добиться встречи с отцом королем Чарльзом III. Монарх принял младшего сына во время чаепития в Кларенс-хаусе.

Никакие подробности этой встречи на разглашались ни заранее, ни после нее. Известно, что встреча состоялась 10 сентября и длилась 55 минут.

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

«Встреча была запланирована после того, как Гарри написал от руки письмо Чарльзу ранее в этом году, выражая желание возобновить отношения», — объяснил инсайдер о причинах встречи. «Они не были уверены в этом до последней недели», цитирует его слова marieclaire.com.

Реклама

А вот королевский автор Салли Беделл Смит в интервью журналу People отметил отсутствие на встрече королевы Камиллы. В последний раз, когда Чарльз и Гарри встречались лицом к лицу в 2024 году — вскоре после того, как король объявил о своем диагнозе рак, — Камилла была с ними в одной комнате. Однако на этот раз королева не сопровождала Чарльза во время его встречи с сыном в Лондоне.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

«Тот факт, что Камиллы там не было, хотя она была раньше, показывает, что Гарри подал отцу сигнал о том, что ему можно доверять один на один», — пояснил Смит.

После встречи у принца Гарри, который как раз тогда приехал с визитом в Украину спросили о ее результатах, на что Гарри дал только один короткий комментарий. Он сказал: «В центре внимания должен быть мой отец», и более нигде не поднимал эту тему.