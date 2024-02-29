Появилась на приеме во дворце: королева Летиция кардинально сменила прическу

Вчера король Филипп VI и его супруга королева Летиция принимали во дворце Сарсуэла в Мадриде президента Парагвая Сантьяго Пенья Паласиоса и его супругу Летицию Окампос.

На встречу королева прибыла в брючном костюме от Bimba y Lola, состоящем из двубортного пиджака и прямых брюк со стрелками. Под низ королева надела черный топ и обула замшевые туфли на невысоких каблуках от Nina Ricci.

Королева Летиция и король Филипп VI с президентской четой Парагвая / Фото: Getty Images

Элегантный образ королева летиция дополнила золотыми серьгами-каплями от PdPaola, которые она дебютировала в ноябре прошлого года во время официальной поездки королевской четы в Данию, а также своим любимым кольцом Coreterno. Макияж на ее лице был достаточно насыщенным.

Ее супруг Филипп был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку в синюю полоску и галстук.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А еще несколько дней назад королева Летиция приезжала в Великобританию, где блистала со своей старой прической. Она и Филипп появились на службе памяти в часовне Святого Георгия в честь короля Греции Константина II.

Королева Летиция в Британии / Фото: Getty Images

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