Появились видео встречи первых леди США и Украины в Ужгороде(видео)

Встреча была очень теплой и трогательной.

Сегодня, 8 мая, в то время, как в Украине продолжается широкомасштабное вторжение России и вся наша территория находится под угрозой ракетных ударов, особенно ценно получить такою мощную поддержку как визит первой леди США Джилл Байден.

Супруга президента США приехала сегодня в украинский Ужгород, чтобы встретиться с Еленой Зеленской и беженцами из самых горячих точек Украины.

The moment First Ladies Jill Biden and Olena Zelenska met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh — Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) May 8, 2022

Обратите внимание, как тепло приветствовали друг-друга первые леди США и Украины. Особенно символично, что эта встреча произошла в День матери.

Читайте также: Это смело: первая леди США Джилл Байден приехала в Украину и встретилась с Еленой Зеленской