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Появились видео встречи первых леди США и Украины в Ужгороде(видео)

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Появились видео встречи первых леди США и Украины в Ужгороде(видео)

Джилл Байден і Олена Зеленська / Associated Press

Встреча была очень теплой и трогательной.

Сегодня, 8 мая, в то время, как в Украине продолжается широкомасштабное вторжение России и вся наша территория находится под угрозой ракетных ударов, особенно ценно получить такою мощную поддержку как визит первой леди США Джилл Байден. 

Супруга президента США приехала сегодня в украинский Ужгород, чтобы встретиться с Еленой Зеленской и беженцами из самых горячих точек Украины. 

Обратите внимание, как тепло приветствовали друг-друга первые леди США и Украины. Особенно символично, что эта встреча произошла в День матери. 

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