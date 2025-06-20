Появился на публике с другой Кейт: принц Уильям сходил на важную встречу

Принц Уильям и Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Принц Уэльский и Кейт Бланшетт встретились с финалистом премии Earthshot Prize Colorifix — британской компанией, которая создает экологически чистые красители для одежды, в Норидже.

Во время встречи принц Уильям сделал забавное признание о своих школьных днях, сказав, что он не всегда был активным слушателем в школе.

Принц Уильям и Кейт Бланшетт / © Associated Press

«Сегодня я понял, что мне следовало слушать на всех уроках химии», — произнес принц во время мероприятия, пишет Hello!.

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Кейт Бланшетт, которая стояла рядом, все время улыбалась, когда говорил принц.

Принц Уильям и Кейт Бланшетт / © Associated Press

Напомним, компания, которая в 2023 году стала финалистом премии Earthshot Prize — инициативы, основанной Уильямом с целью помочь восстановить планету, — разработала биологический процесс, который заменяет использование вредных химикатов в текстильных красителях. Во время экскурсии по лабораториям Colorifix Уильям и Кейт увидели каждый этап процесса и узнали, как ученые могут создавать краситель и уменьшать вред окружающей среде.

Принц Уильям и Кейт Бланшетт / © Associated Press

Принц Уильям и Кейт Бланшетт / © Associated Press

Напомним, днем ранее принц Уэльский присутствовал на Королевских скачках в Аскоте, но его супруга принцесса Кейт не составила ему компанию и отказалась от визита в последнюю минуту.

Принц Уильям в Аскоте / © Associated Press