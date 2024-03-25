Появится ли король Чарльз на пасхальной службе: что сказали во дворце

Король Чарльз III по рекомендации врачей избегает сейчас публичных мероприятий так как проходит курс лечения от рака.

Источники в Букингемском дворце сообщили Telegraph, что теперь монарх надеется, что будет достаточно здоров, чтобы присутствовать на традиционной пасхальной службе в Виндзоре в следующее воскресенье, пишет express.

Новость появилась менее чем через 24 часа после того, как принцесса Уэльская, объявила, что у нее самой диагностирован рак. После выхода эмоционального видеообращения Кэтрин подтвердила, что не будет присутствовать на службе на Пасху. Пропустит мероприятие и ее муж принц Уильям, он останется с женой и детьми в их загородном поместье.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе в 2023 году / Фото: Associated Press

"Король и королева надеются посетить пасхальную службу в Виндзоре. Однако это не будет собрание большой семьи, которое мы видели ранее. Одна из причин отсутствия Чарльза связана с риском для здоровья, связанным с большим скоплением людей", - говорит источник.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вероятно, служба в часовне Святого Георгия будет намного меньше, чем обычно, так как ее посетит меньшее количество членов королевской семьи. Напомним, король Чарльз выразил поддержку принцессе Кейт, после того как она рассказала о своем диагнозе.

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