Появится ли король Чарльз на пасхальной службе: что сказали во дворце

Король Чарльз III по рекомендации врачей избегает сейчас публичных мероприятий так как проходит курс лечения от рака.
Источники в Букингемском дворце сообщили Telegraph, что теперь монарх надеется, что будет достаточно здоров, чтобы присутствовать на традиционной пасхальной службе в Виндзоре в следующее воскресенье, пишет express.
Новость появилась менее чем через 24 часа после того, как принцесса Уэльская, объявила, что у нее самой диагностирован рак. После выхода эмоционального видеообращения Кэтрин подтвердила, что не будет присутствовать на службе на Пасху. Пропустит мероприятие и ее муж принц Уильям, он останется с женой и детьми в их загородном поместье.
"Король и королева надеются посетить пасхальную службу в Виндзоре. Однако это не будет собрание большой семьи, которое мы видели ранее. Одна из причин отсутствия Чарльза связана с риском для здоровья, связанным с большим скоплением людей", - говорит источник.
Вероятно, служба в часовне Святого Георгия будет намного меньше, чем обычно, так как ее посетит меньшее количество членов королевской семьи. Напомним, король Чарльз выразил поддержку принцессе Кейт, после того как она рассказала о своем диагнозе.
Читайте также:
- Чарльз не первый: родственники короля Великобритании, страдавшие раком
- Принцесса Евгения неожиданно прокомментировала состояние здоровья короля Чарльза III
- Королева Камилла публично прокомментировала состояние здоровья ее мужа короля Чарльза