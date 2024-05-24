Пойдет по стопам отца: принц Уильям рассказал о будущем принца Джорджа

Будущее 10-летнего принца Джорджа уже давно было определено с учетом его возможного восхождения на престол, но принц Уильям намекнул, что его сын также может пойти по военной стезе.

На недавней вечеринке в саду Букингемского дворца Уильям вступил в оживленную беседу с командиром эскадрильи Крисси Лейси из Королевских ВВС Конингсби, сказав, что Джордж проявил большой интерес к авиации.

Принц Джордж и принц Уильям / Фото: Getty Images

Во время разговора Уильям предположил, что Джордж является "потенциальным пилотом в будущем" и ему будет приятно посетить центр ВВС Великобритании, пишет express.co.uk.

Напомним, прошлым летом, во время неожиданного посещения Royal International Air Tattoo в RAF Fairford, Джордж был явно взволнован, побывав на крупнейшем в мире военном авиашоу. А дебютирован на этом мероприятии юный принц еще в 2016-м году, когда ему было всего два с половиной года. Говорят, даже в столь нежном возрасте принц мог точно идентифицировать некоторые части самолета.

Принц Джордж, принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Также Джордж любит ходить на футбол, его часто видят на трибунах вместе с Уильямом, когда они приезжают поболеть за их любимую команду "Астон Виллу".

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