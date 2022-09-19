Пойдут за гробом: принцесса Уэльская рассказала, как ее дети переживают смерть своей прабабушки

Принц и принцесса Уэльские долго размышляли о том, должны ли их двое старших детей, принц Джордж (9 лет) и принцесса Шарлотта (7 лет), участвовать в похоронах королевы Елизаветы II.

Сегодня, 19 сентября, состоятся похороны королевы Елизаветы II.

В церемонии будут участвовать все дети и внуки королевы. Долгое время решался вопрос, будут ли участвовать в церемонии похорон правнуки королевы - дети Кейт и Уильяма, принца и принцессы Уэльских.

Как сообщает The Daily Mail, после того как в марте Джордж и Шарлотта посетили поминки своего прадедушки, Уильям и Кейт решили, что справятся с торжественностью такого события. Принц Джордж и принцесса Шарлотта появятся сегодня на похоронах своей прабабушки, они пройдут за ее гробом в Вестминстерское аббатство.

Луи, самому младшему сыну принца и принцессы, всего четыре года, и он не присоединится к своей семье на похоронах.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

На приеме, организованном для высокопоставленных лиц Содружества, принцесса Уэльская рассказала, что ее четырехлетний сын Луи изо всех сил пытается понять смерть королевы, а 9-летний Джордж теперь понимает, насколько важной была его прабабушка.

Четырехлетний Луи спрашивает, останутся ли летние визиты семьи в замок Балморал такими, какими он их помнит: "Как вы думаете, мы все еще сможем играть в эти игры, когда поедем в Балморал".

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