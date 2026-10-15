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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Поздравил с днем рождения: сын Трампа опубликовал фото своей жены в бикини

Эрик Трамп поздравил свою возлюбленную с днем рождения, поделившись романтическими фотографиями и кадрами семейного отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лара и Эрик Трамп

Лара и Эрик Трамп

Эрик Трамп посвятил своей жене Ларе трогательный пост в Instagram по случаю ее 44-летия.

Лара и Эрик Трамп с детьми

Лара и Эрик Трамп с детьми

К поздравлению он добавил подборку совместных фотографий, в том числе снимок, на котором она позировала в синем бикини. На этом снимке супруги сидели на сапборде вместе с детьми — сыном Люком и дочерью Каролиной. Лара продемонстрировала подтянутую фигуру в раздельном купальнике и показала пальцами знак мира, а Эрик улыбался позади нее.

Лара и Эрик Трамп с детьми

Лара и Эрик Трамп с детьми

В подборку также вошли фотографии со светских и торжественных мероприятий, на которых Лара продемонстрировала образы в блестящем зеленом вечернем платье, коричневом с пайетками и белом с драпировкой.

Лара и Эрик Трампы

Лара и Эрик Трампы

Лара и Эрик Трамп

Лара и Эрик Трамп

Лара и Эрик Трамп

Лара и Эрик Трамп

На другой романтической фотографии она обнимала мужа сзади, а он целовал ее в щеку.

Лара и Эрик Трамп

Лара и Эрик Трамп

В поздравлении Эрик назвал жену своей лучшей подругой и подчеркнул, что она особенная.

Лара и Эрик Трамп с детьми

Лара и Эрик Трамп с детьми

Напомним, пара познакомилась в 2008 году, а в 2014-м они поженились. Супруги воспитывают двоих детей.

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