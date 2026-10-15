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Поздравил с днем рождения: сын Трампа опубликовал фото своей жены в бикини
Эрик Трамп поздравил свою возлюбленную с днем рождения, поделившись романтическими фотографиями и кадрами семейного отдыха.
Эрик Трамп посвятил своей жене Ларе трогательный пост в Instagram по случаю ее 44-летия.
К поздравлению он добавил подборку совместных фотографий, в том числе снимок, на котором она позировала в синем бикини. На этом снимке супруги сидели на сапборде вместе с детьми — сыном Люком и дочерью Каролиной. Лара продемонстрировала подтянутую фигуру в раздельном купальнике и показала пальцами знак мира, а Эрик улыбался позади нее.
В подборку также вошли фотографии со светских и торжественных мероприятий, на которых Лара продемонстрировала образы в блестящем зеленом вечернем платье, коричневом с пайетками и белом с драпировкой.
На другой романтической фотографии она обнимала мужа сзади, а он целовал ее в щеку.
В поздравлении Эрик назвал жену своей лучшей подругой и подчеркнул, что она особенная.
Напомним, пара познакомилась в 2008 году, а в 2014-м они поженились. Супруги воспитывают двоих детей.