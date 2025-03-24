Поздравила дочь: Сара Йоркская опубликовала серию милых фото с принцессой Евгенией

Сара поздравила младшую дочь с 35-летием самым потрясающим праздничным тортом, а также поделившись подборкой снимков, в том числе и детскими кадрами из архива.

Среди карусели воспоминаний был совершенно милый кадр, на котором маленькая Евгения идет рука об руку с Сарой и ее старшей сестрой принцессой Беатрис. Девочки одеты в одинаковые луки, а их мать в короткой джинсовой куртке и черной юбке в белый горох.

Сара Йоркская с дочерьми принцессой Евгенией и Беатрис / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

"Желаю чудесного дня рождения моей любимой дочери @princesseugenie! Было радостью наблюдать, как ты растешь в такого необыкновенного человека, полного доброты, мудрости и силы. Твоя щедрость и теплота украшают жизни многих людей, и я бесконечно горжусь всем, что ты делаешь. Со всей моей любовью в твой особенный день", - написала под постом Сара.

На другой фотографии она показала торт для дочери, а также поделилась другими их снимками, сделанными во время прогулки.

Торт для принцессы Евгении / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркская с дочерью Евгенией / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркская с дочерью Евгенией / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Принцесса Евгения в свой день рождения также опубликовала фото в Сети, на котором она запечатлена со своими сыновьями.

Принцесса Евгения с детьми / Фото: Instagram принцессы Евгении

Сара Йоркская с дочерью принцессой Евгенией / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

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