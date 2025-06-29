Поздравила с днем рождения: королева Рания опубликовала милое фото своего сына и внучки

Королева Рания и кронпринц Хусейн / © Associated Press

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Его мама — королева Рания — поделилась фотографией своего старшего ребенка в Instagram и поздравила кронпринца Хусейна с днем рождения.

«С днем ​​рождения, мой дорогой Хусейн — главный герой малышки Иман!», — написала Рания в подписи под фотографий, на которой ее сын запечатлен со своей маленькой дочерью — принцессой Иман — на руках.

Также поздравил сына с днем рождения и его отец — король Иордании Абдалла II. От его имени в официальном аккаунте королевской семьи было написано:

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«Королевский Хашимитский Двор выражает наилучшие пожелания Его Королевскому Высочеству наследному принцу Аль Хусейну бин Абдалле II в его 31-й день рождения».

Напомним, свой день рождения кронпринц провел в Венеции со своей семьей. Вместе с женой принцессой Раджвой и дочерью принцессой Иман они посетили свадьбы Джефа Безоса и Лорен Санчес.