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Поздравила с днем рождения: королева Рания опубликовала милое фото своего сына и внучки
28 июня наследному принцу Иордании Хусейну исполнился 31 год.
Его мама — королева Рания — поделилась фотографией своего старшего ребенка в Instagram и поздравила кронпринца Хусейна с днем рождения.
«С днем рождения, мой дорогой Хусейн — главный герой малышки Иман!», — написала Рания в подписи под фотографий, на которой ее сын запечатлен со своей маленькой дочерью — принцессой Иман — на руках.
Также поздравил сына с днем рождения и его отец — король Иордании Абдалла II. От его имени в официальном аккаунте королевской семьи было написано:
«Королевский Хашимитский Двор выражает наилучшие пожелания Его Королевскому Высочеству наследному принцу Аль Хусейну бин Абдалле II в его 31-й день рождения».
Напомним, свой день рождения кронпринц провел в Венеции со своей семьей. Вместе с женой принцессой Раджвой и дочерью принцессой Иман они посетили свадьбы Джефа Безоса и Лорен Санчес.