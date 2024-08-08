Поздравила сестру: принцесса Евгения показала фото с отдыха с принцессой Беатрис

Младшая сестра принцессы Беатрис – принцесса Евгения – не забыла ее поздравить с днем рождения. Сегодня Беа отмечает 36-летие.

Принцесса Евгения Йоркская опубликовала фото в Instagram, который ведет публично в отличие от своей сестры и написала:

"С днем ​​рождения, дорогая Беабеа!! Какое ты вдохновение. Ты проложила путь для своей маленькой сестренки. Люблю тебя хх".

Фотографии, похоже, были сделаны во время отдыха сестер, но, где конкретно они отдыхали принцесса Евгения не рассказала.

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Также снимком с Беатрис в своем блоге поделилась и ее мама Сара Йоркская.

А мы собрали для вас интересные факты о внучке королевы Елизаветы II в честь ее дня рождения.

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