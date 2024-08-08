Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поздравила сестру: принцесса Евгения показала фото с отдыха с принцессой Беатрис

Поздравила сестру: принцесса Евгения показала фото с отдыха с принцессой Беатрис

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Младшая сестра принцессы Беатрис – принцесса Евгения – не забыла ее поздравить с днем рождения. Сегодня Беа отмечает 36-летие.

Принцесса Евгения Йоркская опубликовала фото в Instagram, который ведет публично в отличие от своей сестры и написала:

"С днем ​​рождения, дорогая Беабеа!! Какое ты вдохновение. Ты проложила путь для своей маленькой сестренки. Люблю тебя хх".

Фотографии, похоже, были сделаны во время отдыха сестер, но, где конкретно они отдыхали принцесса Евгения не рассказала.

(листайте фото вправо)

Также снимком с Беатрис в своем блоге поделилась и ее мама Сара Йоркская.

А мы собрали для вас интересные факты о внучке королевы Елизаветы II в честь ее дня рождения.

Читайте также:

Новости мира: внучка Елизаветы II Беатрис родила девочку - это первый ребенок 33-летней принцессы

Новости мира: внучка Елизаветы II Беатрис родила девочку - это первый ребенок 33-летней принцессы

Похожие темы:

Следующая публикация