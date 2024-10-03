Поздравила сестру с беременностью: принцесса Евгения опубликовала милые семейные снимки

Принцесса Евгения поздравила свою старшую сестру Беатрис со второй беременностью.

На днях принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци поделились отличной новостью о том, что они ждут второго ребенка, который родится в начале 2025 года.

Мать Беатрис – Сара Йоркская – вчера уже поделилась радостным сообщением в своем Instagram, запостив фото с дочерью и внучкой и написав, что она невероятно рада таким новостям.

Младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения, которая является мамой двоих сыновей, опубликовала несколько фото с Беатрис и их семей, и написала:

"Поздравляю, Беа. С нетерпением жду продолжения этого совместного путешествия материнства. И добавления еще одного малыша в банду.

Я не смогла найти ни одного нашего группового снимка ‍♀️, так что придется ограничиться этим снимком с Рождества 2022 года", - подписала кадры Евгения.

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Напомним, 1 октября Букингемский дворец объявил, что принцесса Беатрис беременна и ждет второго ребенка от своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци. У пары есть трехлетняя дочь Сиенна, а у Эдо есть сын от предыдущих отношений, которого зовут Кристофер, ему 8 лет.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

Также мы рассказывали, какой титул получит ребенок Беатрис и Эдоардо.

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