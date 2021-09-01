Поздравили со стартом учебного года: бельгийские монархи опубликовали фото своих детей

Поздравили со стартом учебного года: бельгийские монархи опубликовали фото своих детей

В честь начала нового учебного года бельгийская королевская семья поделилась фотографией своих четверых детей.

Королева Матильда и король Филипп поздравили всех, чьи дети снова отправляются за парты. На фото запечатлены все четверо отпрысков пары: принцесса Елизавета, принцесса Элеонора, принц Габриэль и принц Эммануэль.

"С возвращением всем ученикам, родителям и учителям!", - написано в подписи под фотографией детей королевской четы.

Кадр был сделан на крыльце дворца Лакен — это официальная резиденция бельгийской королевской семьи в брюссельском районе Лакен, на севере столицы.

Напомним, принцесса Елизавета является наследницей бельгийского трона. В сентябре 2020 года принцесса начала обучение в Королевской военной школе. Ее проходили в свое время отец принцессы, дядя, двоюродный брат и все предыдущие монархи Бельгии. Летом мы видели Елизавету во время тактических тренировок в военном лагере. Теперь наследница готовится уехать учиться в Оксфордский университет.

Королева Матильда и король Филипп / Associated Press

Читайте также: Первые фото из колледжа: испанская принцесса Леонор уехала на учебу

Красивые и нежные образы бельгийской королевы Матильды (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку