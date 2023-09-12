Пожал руки и пообщался: принц Гарри поддержал украинских защитников на "Играх непокоренных"

Герцог Сассекский пообщался с украинскими ветеранами и военнослужащими, которые получили ранения или травмы.

Принц Гарри посетил третий день соревнований "Игры непокоренных 2023" (Invictus Games) в Дюссельдорфе, основателем которых он является.

Герцог Сассекский подошел к членам команды Украины, которым пожал руки, пообщался и с удовольствием сделал фотографии.

Принц Гарри на "Играх непокоренных" с членами украинской команды / Фото: Getty Images

Принц Гарри на "Играх непокоренных" с членами украинской команды / Фото: Getty Images

Принц Гарри на "Играх непокоренных" / Фото: Getty Images

Кроме того, проходя мимо украинской трибуны, принц Гарри подошел к одному из болельщиков в инвалидной коляске. Герцог пожал ему руку и встал рядом с ним на одно колено. Они пообщались и сфотографировались. Видео этого момента опубликовали на странице медиа "Грунт" в Instagram.

Таким образом, принц Гарри проявил свою поддержку украинским спортсменам и болельщикам на соревнованиях. Это очень тронуло поклонников.

Напомним, в этом году "Игры Непокоренных" проводятся в шестой раз. В 2014 году они состоялись в Лондоне, в 2016 – в Орландо, в 2017 – в Торонто, в 2018 – в Сиднее, а в 2022 году в Гааге.

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