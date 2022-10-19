"Пожалуйста, будь живой": Елена Зеленская показала щемящее видео с мальчиком, мама которой погибла во время оккупации в Буче

Елена Зеленская опубликовала в Instagram щемящее видео с 6-летним мальчиком Владом, мама которого умерла во время оккупации российскими оккупантами Бучи. Тогда фото, на котором Владиславчик стоит у могилы своей матери во дворе дома, разлетелось по всему миру. Фотография, переполненная исступленной болью, никого не оставила равнодушной.

Мать мальчика – 34-летняя Марина Наумец – была воспитательницей в детском саду.

"Сейчас на лицо Влада снова вернулась улыбка. Он так же скучает по маме, но уже может говорить о пережитом. Это стало возможным после месяца его пребывания в лагере Gen.Camp от Gen.Ukrainian @gen.ukrainian. Под мирным небом Испании специалисты этой общественной инициативы – психологи из Украины и Израиля – буквально извлекают украинских детей из военного стресса.

Когда автор идеи Оксана Лебедева @lebedeva_k__ еще летом презентовала мне проект этого лагеря, я сразу согласилась взять его под патронат. Потому что вернуть нашим детям нормальное детство – это важнейшая задача", — написала первая леди.

По ее словам, у большинства детей из Украины после пережитого – посттравматический стресс. Дети могут преодолеть его почти на 100%, если применять правильную терапию.

"Нам самим было сложно поверить в стопроцентное восстановление. Но теперь у нас совсем нет сомнений", – говорят психологи после того, как через них прошли десятки детей из первой смены лагеря. После того как начал улыбаться Влад.

Это очень вдохновляет. Ведь именно за это вся страна и борется – за стопроцентное благополучие каждого украинца. Больше информации и анкеты для участия – на сайте проекта", — отметила Зеленская.

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