Пожимали руки, обнимали и улыбались: как Владимира Зеленского встретили на саммите ЕС (фото)

Мы собрали интересные снимки, которые демонстрируют, как тепло и искренне европейские лидеры встречали украинского президента в Брюсселе.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в штаб-квартире Европейского Совета в Брюсселе. Лидеры стран-членов Европейского Союза очень тепло встретили президента Украины.
Мы собрали самые интересные фотографии, которые демонстрируют с каким теплом и радостью встречали украинского лидера.
Зеленскому аплодировали, выкрикивали слова поздравлений, пожимали руки, обнимали, искренне улыбались и выражали свою поддержку.
Особенно радостно его встретила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Марин ласково обняла Владимира Александровича за плечи и они прижались "щекой к щеке".
Радостно встретила украинского главу и премьер-министра Италии Джорджа Мелони.
Она нежно держала Зеленского за плечо, искренне улыбалась ему и они о чем-то мило говорили.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель с энтузиазмом пожал украинскому президенту руку, а затем, словно старый друг, положил одну руку ему на шею.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте радостно обхватил руку Зеленского обеими руками.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий любезно поприветствовал президента Украины.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта с широкой улыбкой встретил украинского лидера.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пожимая руку Владимиру Александровичу, положил другую руку ему на спину.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вместе с Зеленским во время приветствия друг друга позировали для фотографа. Владимир Александрович обеими руками обхватил руку Борреля.
Читайте также: