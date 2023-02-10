Пожимали руки, обнимали и улыбались: как Владимира Зеленского встретили на саммите ЕС (фото)

Мы собрали интересные снимки, которые демонстрируют, как тепло и искренне европейские лидеры встречали украинского президента в Брюсселе.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в штаб-квартире Европейского Совета в Брюсселе. Лидеры стран-членов Европейского Союза очень тепло встретили президента Украины.

Мы собрали самые интересные фотографии, которые демонстрируют с каким теплом и радостью встречали украинского лидера.

Зеленскому аплодировали, выкрикивали слова поздравлений, пожимали руки, обнимали, искренне улыбались и выражали свою поддержку.

Президент Кипра Никос Анастасиадис давит руку Владимиру Зеленскому / Фото: Associated Press

Президент Литвы Гитанас Науседа и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Особенно радостно его встретила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Санна Марин и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Марин ласково обняла Владимира Александровича за плечи и они прижались "щекой к щеке".

Санна Марин и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Радостно встретила украинского главу и премьер-министра Италии Джорджа Мелони.

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Она нежно держала Зеленского за плечо, искренне улыбалась ему и они о чем-то мило говорили.

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель с энтузиазмом пожал украинскому президенту руку, а затем, словно старый друг, положил одну руку ему на шею.

Ксавье Беттель и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Ксавье Беттель и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте радостно обхватил руку Зеленского обеими руками.

Марк Рютте и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий любезно поприветствовал президента Украины.

Матеуш Моравецкий и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта с широкой улыбкой встретил украинского лидера.

Антониу Кошта и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пожимая руку Владимиру Александровичу, положил другую руку ему на спину.

Андрей Пленкович и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вместе с Зеленским во время приветствия друг друга позировали для фотографа. Владимир Александрович обеими руками обхватил руку Борреля.

Жозеп Боррель и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Читайте также: