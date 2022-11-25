Позировал на заснеженной лавочке: Пес Патрон поделился новым снимком

Пес Патрон опубликовал в Instagram свое новое фото с прогулки. Четвероногая звезда сфотографировалась на заснеженной лавочке в парке. На собаке была жилетка и ошейник.

Пес Патрон

В посте он поделился своими размышлениями об ракетных атаках россиян по энергосистеме Украины.

"Я бы хотел стать человеком всего на одну секунду, чтобы показать непристойный жест сами знаете кому. Но без того пальца это не сделать.

И чисто я бы показал это, чтобы сказать, что даже без света, связи, тепла и воды — мне не захотелось в их объятиях, договариваться с ними о чем-либо, даже слушать их. Напротив. Ой, напротив! Это насколько нужно нас не знать, чтобы продолжать этот бессмысленный террор.

Знаю, что многие из вас прочтут это через несколько часов или и дней. Запомните сразу, что я вас всех обнимаю крепко. Даже если не буду выходить на связь, то все равно обнимаю" – написал Патрон.

Собака также поблагодарила работников энергетической сферы, которые делают все для того, чтобы восстановить украинцам свет.

"Я думаю сейчас об энергетиках. Об их пальцах и обледенелых проводах. Хочу вас поблагодарить за вашу работу. Вы сейчас наши суперзвезды.

Дедпул бы не смог, Человек-паук тоже. А вы можете. И думаю, не солгу, если напишу, что вся страна передает вам слова восхищения и благодарности. Всем теплый лизь с сиянием (чтобы было видно все вокруг)", — добавил Патрон.

Ранее пес-пиротехник показал свою домашнюю коллекцию резиновых уточек.

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