Позировал в автомобиле: пес Патрон уехал в командировку

Звезда соцсетей, собака-пиротехник продолжает делиться с фолловерами фотографиями из своей жизни.

Известный пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram свои новые снимки и сообщил подписчикам, что он отправился в рабочую командировку.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

На фотографиях четырехлапая звезда позировала на руках у коллеги в автомобиле.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Поехал в важную командировку. Там иногда есть связь, поэтому буду ее ловить, чтобы написать вам. Всем лизь.

Будьте вежливы, ходите в укрытие. Не подходите к незнакомым предметам никогда, обещайте", — написал в посте Патрон.

Напомним, ранее собака-пиротехник познакомила фолловеров со своей коллегой-овчаркой, за которой он ухаживал.

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