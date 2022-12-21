Позировал в автомобиле: пес Патрон уехал в командировку

Звезда соцсетей, собака-пиротехник продолжает делиться с фолловерами фотографиями из своей жизни.
Известный пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram свои новые снимки и сообщил подписчикам, что он отправился в рабочую командировку.
На фотографиях четырехлапая звезда позировала на руках у коллеги в автомобиле.
"Поехал в важную командировку. Там иногда есть связь, поэтому буду ее ловить, чтобы написать вам. Всем лизь.
Будьте вежливы, ходите в укрытие. Не подходите к незнакомым предметам никогда, обещайте", — написал в посте Патрон.
Напомним, ранее собака-пиротехник познакомила фолловеров со своей коллегой-овчаркой, за которой он ухаживал.
Читайте также: