Позировала на веранде: Синди Кроуфорд показала уютный домашний лук

55-летняя модель Синди Кроуфорд может легко показаться перед публикой в максимально естественном образе.
Синди опубликовала в блоге фото, которое сделала дома. На снимке манекенщица запечатлена в уютном трикотажном костюме, стоя босиком на веранде. Ее волосы распущены, она подняла лицо в сторону к солнцу и наслаждается прекрасной погодой.
"Спокойствие перед бурей Благодарения ", - подписала кадр модель.
На прошлой неделе, напомним, Синди вместе с дочерью Кайей посетили открытие бутика часового бренда Omega в Сан-Франциско в музее де Янга. Мама и дочь часто блистают перед камерами фотографов вместе.
А вот сын Синди и Рэнди Гербера – Пресли – очень редко выходит вместе со своими родителями на публику.
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