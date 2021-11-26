Позировала на веранде: Синди Кроуфорд показала уютный домашний лук

55-летняя модель Синди Кроуфорд может легко показаться перед публикой в максимально естественном образе.

Синди опубликовала в блоге фото, которое сделала дома. На снимке манекенщица запечатлена в уютном трикотажном костюме, стоя босиком на веранде. Ее волосы распущены, она подняла лицо в сторону к солнцу и наслаждается прекрасной погодой.

"Спокойствие перед бурей Благодарения ", - подписала кадр модель.

Синди Кроуфорд / Instagram Синди Кроуфорд

На прошлой неделе, напомним, Синди вместе с дочерью Кайей посетили открытие бутика часового бренда Omega в Сан-Франциско в музее де Янга. Мама и дочь часто блистают перед камерами фотографов вместе.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

А вот сын Синди и Рэнди Гербера – Пресли – очень редко выходит вместе со своими родителями на публику.

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