Позировала с дрэг-квинами в эффектных образах: пресс-секретарь Байдена сходила в гей-клуб

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сходила в гей-клуб Little Gay Pub, где встретилась с участницами нового девятого сезона реалити-шоу RuPaul's Drag Race.

Жан-Пьер рассказала артисткам о своем рабочем дне и о проведении ежедневных пресс-брифингов. Они также обсудили гражданскую активность и то, как дрэг-артисты могут использовать свои платформы, чтобы выступать за ЛГБТК+активизм.

Карин также сфотографировалась с дрэг-квинами, которые продемонстрировали эффектные яркие захватывающие образы.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Пресс-секретарь была одета в белый твидовый жакет, розовый топ и белые укороченные широкие брюки. Наряд она дополнила черными остроносыми ботильонами.

После этого дрэг-артисты посетили знаковые достопримечательности, такие как Мемориал Линкольна, и приняли участие в интервью прессе Вашингтона и ЛГБТК+, подчеркивая благотворительность нынешнего сезона реалити-шоу. Они также сделали фото перед бассейном Reflecting Pool с памятником Вашингтона на заднем плане и возле Капитолия.

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