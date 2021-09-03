Позировала у моря: Юлия Мендель показала фото в купальнике

Бывшая пресс-секретарь президента Украины выложила фото с отдыха.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, показала в Instagram фото с отдыха.

На фотографии Юлия позирует в черном купальнике у моря. Она с довольным выражением лица закрыла глаза и наслаждается моментом.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

"Путешествуй! Мир — это книга. Тот, кто не путешествует, считывает только первую страницу", — подписала снимок Мендель.

А еще Юлия выложила новый снимок из фотосессии, в которой она продемонстрировала яркий лук. Бывшая пресс-секретарь президента появилась в розовом кроп-топе и штанах, а также в белом жакете. В макияже акцент был сделан на нежно-розовой помаде.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

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