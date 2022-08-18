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Позировала в белье: победительница "Холостяка-11" похвасталась стройной фигурой

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Позировала в белье: победительница "Холостяка-11" похвасталась стройной фигурой

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан сфотографировалась в зеркале.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала в Instagram Stories фотографию, на которой она предстала в светлом кроп-топе и трусах.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Девушка похвасталась стройной фигурой и новой татуировкой, которой и не видно невооруженным глазом.

"Сделала себе небольшую татуировку", — написала на фото Аня.

Напомним, Богдан вернулся из Лондона в Киев недавно. Она сразу показала фолловерам селфи, сделанное в Украине. Одета Анна была в белый трикотажный топ с V-образным декольте. Часть волос она собрала в хвост и украсила уши большими серьгами-кольцами.

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