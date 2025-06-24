Позировала в бикини: внебрачная дочь князя Альбера II поделилась пляжным снимком

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

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В Instagram 33-летняя девушка продемонстрировала кадр с отдыха на пляже. Жасмин запечатлена в пестром разноцветном купальнике, позируя на фоне моря, где ходят корабли и виднеются паруса. На ее лице широкая улыбка. В подписи к фото Гримальди написала:

Погружаемся в лето с @britto 🌊🐬». Очевидно, на Жасмин как раз купальник от этого бренда.

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Девушка держится руками за мокрые волосы, в ее ушах золотые серьги-кольца небольшого размера, а макияж на лице отсутствует.

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Напомним, недавно дочь князя Монако хвасталась другим образом и показывала, как теперь выглядит ее новая прическа. Девушка перекрасилась из блондинки в шатенку.

Жасмин Гримальди и ее отец князь Альбер II / © Getty Images