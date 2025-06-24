ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1108
Время на прочтение
1 мин

Позировала в бикини: внебрачная дочь князя Альбера II поделилась пляжным снимком

Внебрачная дочь князя Монако Альбера II — Жасмин Гримальди — показала, как проводит лето.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

В Instagram 33-летняя девушка продемонстрировала кадр с отдыха на пляже. Жасмин запечатлена в пестром разноцветном купальнике, позируя на фоне моря, где ходят корабли и виднеются паруса. На ее лице широкая улыбка. В подписи к фото Гримальди написала:

Погружаемся в лето с @britto 🌊🐬». Очевидно, на Жасмин как раз купальник от этого бренда.

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Девушка держится руками за мокрые волосы, в ее ушах золотые серьги-кольца небольшого размера, а макияж на лице отсутствует.

Напомним, недавно дочь князя Монако хвасталась другим образом и показывала, как теперь выглядит ее новая прическа. Девушка перекрасилась из блондинки в шатенку.

Жасмин Гримальди и ее отец князь Альбер II / © Getty Images

Жасмин Гримальди и ее отец князь Альбер II / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie