Позировала в бикини: жена Бориса Джонсона — Кэрри — показала фото с отдыха
Супруга бывшего премьер-министра Великобритании показала в своем микроблоге, как их семья провела отпуск на море.
37-летняя Кэрри Джонсон опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных на отдыхе в Греции, куда они полетели со всеми их четырьмя детьми. Отдых был у моря, поэтому все фото — с пляжа.
Белокурые дети Джонсонов были запечатлены на берегу моря и у бассейна.
Сама же Кэрри позировала в бикини в клетку. На ее лице улыбка — наверно, отпуск проходил отлично.
Также она была запечатлена на берегу моря со слингом на груди, в котором находилась ее младшая дочь. А Борис Джонсон — в лодке в компании их средней дочери.
Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и Поппи Элиза Джозефин, которая родилась 21 мая этого года. А всего у 61-летнего политика девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.
