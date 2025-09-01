ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Позировала в бикини: жена Бориса Джонсона — Кэрри — показала фото с отдыха

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании показала в своем микроблоге, как их семья провела отпуск на море.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон / © Getty Images

37-летняя Кэрри Джонсон опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных на отдыхе в Греции, куда они полетели со всеми их четырьмя детьми. Отдых был у моря, поэтому все фото — с пляжа.

Белокурые дети Джонсонов были запечатлены на берегу моря и у бассейна.

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Сын Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Сын Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Дети Кэрри и Бориса Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Сама же Кэрри позировала в бикини в клетку. На ее лице улыбка — наверно, отпуск проходил отлично.

Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Также она была запечатлена на берегу моря со слингом на груди, в котором находилась ее младшая дочь. А Борис Джонсон — в лодке в компании их средней дочери.

Кэрри Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с детьми / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Борис Джонсон с дочерью / © Instagram Кэрри Джонсон

Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и Поппи Элиза Джозефин, которая родилась 21 мая этого года. А всего у 61-летнего политика девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Ранее, напомним, жена Бориса Джонсона показала фото из их семейного отпуска в Италии.

Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie