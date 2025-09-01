Кэрри Джонсон / © Getty Images

37-летняя Кэрри Джонсон опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных на отдыхе в Греции, куда они полетели со всеми их четырьмя детьми. Отдых был у моря, поэтому все фото — с пляжа.

Белокурые дети Джонсонов были запечатлены на берегу моря и у бассейна.

Сама же Кэрри позировала в бикини в клетку. На ее лице улыбка — наверно, отпуск проходил отлично.

Также она была запечатлена на берегу моря со слингом на груди, в котором находилась ее младшая дочь. А Борис Джонсон — в лодке в компании их средней дочери.

Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 5-летнего Уилфреда, 3,5-летнюю Роми, двухлетнего Фрэнка и Поппи Элиза Джозефин, которая родилась 21 мая этого года. А всего у 61-летнего политика девять детей, старшему из которых — дочери Ларе Летис Джонсон-Виллер — 32 года.

Ранее, напомним, жена Бориса Джонсона показала фото из их семейного отпуска в Италии.