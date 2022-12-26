Позировала в коротком платье с пайетками: Иванка Трамп показала милое семейное фото

Иванка Трамп опубликовала на своей странице в Instagram милый семейный снимок. Она позировала с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми – Арабеллой, Теодором и Джозефом.

Они праздновали последний день иудейского праздника Хануки, с которым Иванка поздравила своих подписчиков.

По этому поводу Иванка облачилась в роскошный образ. На ней было светло-лимонное короткое платье, расшитое пайетками, с тканевым цветком на плече.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги гармонично дополнили вечерний аутфит Иванки.

Джаред был одет в классический черный костюм, белую рубашку и темно-бордовый галстук. На Арабелле было черное платье, а на Теодоре и Джозефе – белые рубашки.

"Желаю всем, кто празднует последнюю ночь Хануки, теплой и спокойной ночи!" – написала Иванка под фотографией.

Напомним, ранее Иванка показала фолловерам, как она с дочерью каталась на лошадях.

Читайте также: