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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
315
Время на прочтение
1 мин

Позировала в наряде от ZARA: опубликованы новые фотографии принцессы Элеоноры в честь ее 17-летия

Девушка выбрала для портрета наряд от демократичного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Элеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцесса Элеонора / фото: Belgian Royal Palace

16 апреля бельгийской принцессе Элеоноре исполнилось 17 лет. Она является четвертым ребенком короля Филиппа и королевы Матильды.

По случаю дня рождения младшей принцессы Королевский дом Бельгии опубликовал ее новые фотографии, сделанные фотографом Басом Богартсом. Позировала она для портрета в наряде от бренда ZARA, который включал блузу с рукавами флаттер и яркий брюки морковного цвета.

Принцесса Элеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцесса Элеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцесса Элеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцесса Элеонора / фото: Belgian Royal Palace

Согласно королевскому сайту, Элеонора - очень творческая личность, она играет на скрипке и любит спорт. В частности принцесса занимается: лыжами, парусным спортом и теннисом. Она также свободно говорит на английском, французском и голландском языках. Принцесса Элеонора живет со своими родителями, сестрой кронпринцессой Елизаветой и двумя братьями, принцем Габриэлем и принцем Эммануэлем, в королевском дворце Лакен.

Также 16 апреля день рождения отмечает королева Дании Маргрете II. Но ей сегодня исполнилось 85 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
315
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