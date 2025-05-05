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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Позировала в нежных платьях: младшая дочь Трампа показала "беременные" фото

31-летняя Тиффани Трамп находится на последних неделях беременности.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тиффани Трамп

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

Младшая дочь президента США Дорнальда Трампа — Тиффани Трамп , которая вот-вот впервые станет мамой, опубликовала в Instagram серию своих «беременных» снимков.

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

В фотосессии Тиф позировала в нежных образах. На ней были пудровые и белые платья, которые подчеркнули ее уже достаточно большой беременный живот. Аутфит Трамп дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и драгоценными украшениями.

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

«Считаем дни до встречи с нашим маленьким человеком», — подписала Тиф фотографии.

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

/ © Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

Напомним, Тиффани Трамп и ее муж — миллиардер из Нигерии Майкл Булос — ждут появления сына, который станет для президента Дональда Трампа одиннадцатым внуком.

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