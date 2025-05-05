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Позировала в нежных платьях: младшая дочь Трампа показала "беременные" фото
31-летняя Тиффани Трамп находится на последних неделях беременности.
Младшая дочь президента США Дорнальда Трампа — Тиффани Трамп , которая вот-вот впервые станет мамой, опубликовала в Instagram серию своих «беременных» снимков.
В фотосессии Тиф позировала в нежных образах. На ней были пудровые и белые платья, которые подчеркнули ее уже достаточно большой беременный живот. Аутфит Трамп дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и драгоценными украшениями.
«Считаем дни до встречи с нашим маленьким человеком», — подписала Тиф фотографии.
Напомним, Тиффани Трамп и ее муж — миллиардер из Нигерии Майкл Булос — ждут появления сына, который станет для президента Дональда Трампа одиннадцатым внуком.