Позировала в нежных платьях: младшая дочь Трампа показала "беременные" фото

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

Реклама

Младшая дочь президента США Дорнальда Трампа — Тиффани Трамп , которая вот-вот впервые станет мамой, опубликовала в Instagram серию своих «беременных» снимков.

© Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

В фотосессии Тиф позировала в нежных образах. На ней были пудровые и белые платья, которые подчеркнули ее уже достаточно большой беременный живот. Аутфит Трамп дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и драгоценными украшениями.

© Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

«Считаем дни до встречи с нашим маленьким человеком», — подписала Тиф фотографии.

Реклама

© Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

Напомним, Тиффани Трамп и ее муж — миллиардер из Нигерии Майкл Булос — ждут появления сына, который станет для президента Дональда Трампа одиннадцатым внуком.