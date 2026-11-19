- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Позировали держась за руки: княгиня Шарлин и князь Альбер II поделились милыми фото к празднику
Сегодня семья Гримальди собралась, чтобы отметить Национальный день Монако, одну из важнейших дат в календаре княжества.
Семья полным составом посетила мессу благодарности в Соборе Святого Николая. Мы уже рассказывали детальнее, какой образ для этого дня выбрала княгиня Шарлин.
После празднования княжеская чета поделилась фотографиями в своем аккаунте в Instagram с подписью:
«Их Светлости Князь Альбер II и Княгиня Шарлин желают вам прекрасного Национального праздника.
Фото: Микаэль Алези / Княжеский дворец Монако».
На снимке можно увидеть, как Шарлин и Альбер держатся за руки, что большая редкость для этой монакской пары.
Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Уэльская Кейт положила руку на ягодицы мужа Уильяма, позируя на зеленой дорожке на церемонии Earthshot Prize 2026 в Мумбаи.