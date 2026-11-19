Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

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Семья полным составом посетила мессу благодарности в Соборе Святого Николая. Мы уже рассказывали детальнее, какой образ для этого дня выбрала княгиня Шарлин.

После празднования княжеская чета поделилась фотографиями в своем аккаунте в Instagram с подписью:

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

«Их Светлости Князь Альбер II и Княгиня Шарлин желают вам прекрасного Национального праздника.

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Фото: Микаэль Алези / Княжеский дворец Монако».

На снимке можно увидеть, как Шарлин и Альбер держатся за руки, что большая редкость для этой монакской пары.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Уэльская Кейт положила руку на ягодицы мужа Уильяма, позируя на зеленой дорожке на церемонии Earthshot Prize 2026 в Мумбаи.

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