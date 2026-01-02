Позировали на фоне елки: княжеская семья Монако поделилась праздничным фото

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II, княгиня Шарлин и их дети — принц Жак и принцесса Габриэлла — опубликовали новое фото и поздравили подданных с наступившим новым годом.

«Их Светлейшие Высочества князь Альберт II и княгиня Шарлин в сопровождении своих детей, наследного принца Жака и принцессы Габриэллы, передают самые теплые пожелания счастливого и процветающего нового года», — говорится под снимком авторства Микаэль Алези.

Княгиня Шарлин облачилась в белоснежный костюм с кейпом и белые туфли, у нее безупречная прическа и макияж, а также крупные серьги-висюльки в ушах. Ее муж Альбер II носил синий костюм, рубашку и галстук в крапинку. Он держал супругу за руку, что запечатлено на снимке.

Дети пары Жак и Габриэлла также были одеты в праздничные наряды. Наследник престола был в костюме синего цвета, как и его отец, только подобрал светло-синий галстук, а его сестра надела красное платье и серебристые балетки.

